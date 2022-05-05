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Son dakika haberleri: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

SULTANHİSAR, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu Salavatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolu üzerinde devrilen bir motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil hattına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler olay yerindeki kişinin Ali Eryiğit (38) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede başka bir aracın Ali Eryiğit'in kullandığı 09 AFC 837 plakalı motosiklete çarparak kaçtığı üzerinde durulurken, Eryiğit'in cansız bedeni Nazilli devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultanhisar, 112 Acil, Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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