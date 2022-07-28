Son dakika haberi... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Harmancık Karayolu 14. kilometrede Yeniköy yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Harmancık istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Yavuz G.'nin kullandığı 28 ABD 957 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole gitti.

Kazada otomobilde bulunan Murat E. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title