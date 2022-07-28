Son dakika haberi... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Harmancık Karayolu 14. kilometrede Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harmancık istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Yavuz G.'nin kullandığı 28 ABD 957 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole gitti. Kazada otomobilde bulunan Murat E. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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