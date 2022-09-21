Sırp organize suç örgütü elebaşının katil zanlıları yakalandı 3. Sayfa Haberleri Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in katil zanlıları İstanbul Emniyetinin operasyonuyla yakalandı. Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in katil zanlıları İstanbul Emniyetinin operasyonuyla yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasa dışı yollarla tekrar Türkiye'ye gelen, ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütü yöneticilerinden Vukotiç'in, İstanbul Şişli'de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürüldüğü, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförün sağ olarak kurtulduğu kaydedildi. Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi. Yürütülen çalışmalar sonrası saldırıyı, "Kavac" isimli suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in, Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiğinin belirlendiği, 16 Eylül günü yapılan operasyonla Zivkovic ve Zdravko Perunovıc isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, şahıslarla birlikte 11 adet sahte kimlik, 6 adet sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildiği aktarıldı. 3. Sayfa Kaynak: AA / Cankut Taşdan Sırbistan İstanbul Türkiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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