Siirt haber | Siirt'te yaban domuzlarının saldırısına uğrayan çoban askeri helikopterle hastaneye sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Siirt gelişmesine göre Siirt'te yaban domuzlarının saldırısına uğrayan çoban askeri helikopterle hastaneye sevk edildi Siirt'te hayvan otlatırken yaban domuzlarının saldırısı sonucu yaralanan 49 yaşındaki çoban, askeri helikopterle hastaneye sevki sağlandı. Siirt'te yaban domuzlarının saldırısına uğrayan çoban askeri helikopterle hastaneye sevk edildi SİİRT - Siirt'te hayvan otlatırken yaban domuzlarının saldırısı sonucu yaralanan 49 yaşındaki çoban, askeri helikopterle hastaneye sevki sağlandı. Alınan bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalda koyun otlatan Yusuf Kılıç (49), domuzların saldırısına uğrayarak yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter yaralı çoban için havalandı. Helikopterle alınan çoban, Siirt 3. Komando Tugayında bekleyen ambulansla, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar oluşan Kılıç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz Siirt 3. Sayfa Haberler

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