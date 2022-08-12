Son dakika haberi... 'Namusumu temizledim' diyerek boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos'ta boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldüren Gencay Korur (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin ardından sosyal medya hesabından 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda ile "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerini kullanan zanlı Gencay Korur dün ise emniyet çıkışında adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" demişti.

Ezine ilçesinde Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta 3 gün önce meydana gelen olayda, Gencay Korur boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde tüfekle vurarak yaralandı. Ağır yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Gencay Korur, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildiği sırada Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" demişti.

Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda ile "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

Gencay Korur, sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE