Son dakika haberi... Kazan patladı, 1 işçi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında 1 işçi yaralandı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında 1 işçi yaralandı. Talihsiz olay, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu 7. kilometresi üzerinde bir iplik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika içerisinde bulunan kömürlü buhar kazanı patladı. Patlama sonucu bölümde çalışan G.Ç. adlı işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, tedbir için itfaiye ekipleri de hazır bekletildi. Olaya ilişkin tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Jandarma İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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