Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Eskişehir'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Eskişehir'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Son dakika haberi... Eskişehir'de farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele ve faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan takım çantası, araç malzemeleri, iş makinesi, kablo, oto ses sistemleri, iş malzemeleri ve 150 bin TL değerindeki kablolar muhafaza altına alınarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden S.B., E.D. ve Ö.U. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.E. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title