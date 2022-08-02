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Son dakika haber | Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Son dakika haber | Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Son dakika haberler: Aydın'ın Efeler ilçesinde kuyuya düşen yavru köpeği Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde kuyuya düşen yavru köpeği Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Olay, Köprülü Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru bir köpeğin kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süren olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yavru köpeği kuyudan çıkartan itfaiye ekipleri, yavru köpeği gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için barınağa götürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını dikkatli gözlerle izleyen vatandaşlar da ekiplere duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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