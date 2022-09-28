Son dakika haber: Dövizci cinayetinin zanlısı 'özel ekiple' yakalandı

Son dakika haberine göre Dövizci cinayetinin zanlısı 'özel ekiple' yakalandı 24 farklı kameradan 6 saat çözümleme yapan ekipler, öldürülen dövizcinin son telefon görüşmesinden iz sürdü Cinayet şüphelinin aracında ve evind yapılan aramalarda bıçak, kan lekeleri ve bu lekeleri silmek için kullanılan ıslak mendil...

Dövizci cinayetinin zanlısı 'özel ekiple' yakalandı

24 farklı kameradan 6 saat çözümleme yapan ekipler, öldürülen dövizcinin son telefon görüşmesinden iz sürdü

Cinayet şüphelinin aracında ve evind yapılan aramalarda bıçak, kan lekeleri ve bu lekeleri silmek için kullanılan ıslak mendil ele geçirildi

Zanlının sürekli kumar oynadığı ve dövizciden ara ara borç para istediği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde, seyyar dövizcilik yapan adamı, otomobilinin içinde boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen zanlı Ramazan A., jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. 24 farklı kameradan 6 saatlik çözümleme yapan ekipler, hayatını kaybeden dövizcinin son telefon görüşmesini inceleyip şüphelinin aracında ve evinde yaptığı aramada, kan lekeli giysiler ve bu lekeleri silmekte kullanılan ıslak mendil olduğunu tespit etti. Şüpheli Ramazan A., savcılık talimatıyla gözaltına alındı

Dün sabah saatlerinde Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi, D-400 Karayolu Antalya istikametinde yol kenarında park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilin şoför koltuğunda kanlar içinde sürücüyü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede boğazı kesilen seyyar dövizci Ramazan Kırınfil'in hayatını kaybettiğini belirledi. 45 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfıl'ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar dövize ise jandarma ekipler tarafından incelemeye alındı. Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Özel ekip kan lekelerinin silindiği ıslak mendile kadar tespit etti

Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. İstihbarat, JASAT, KOM ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme timleri ile yürütülen aaştırmalarda, 24 farklı kamera incelemesi, 6 saatlik yapılan çözümleme ve öldürülen Ramazan Kırınfil'in cep telefonu incelendi. Kırınfil'in telefonla son görüştüğü şahsın Ramazan A. olduğunu tespit etti. İfadesi alınan Ramazan A.'nın çelişkili ifadeleri sonrası aracında yapılan aramada ise kan lekeleri ve bıçak tespi edildi. Yine araştırmalarını sürdüren ekipler, cinayet şüphelisinin evinde yaptığı incelemede, üzerinde kan lekesi bulunan giysiler ve bu lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendili ele geçirdi.

Öte yandan, cinayet zanlısının sürekli kumar oynadığı ve dövizciden ara ara borç para istediği öğrenildi.

Ramazan A. Kemer Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı.