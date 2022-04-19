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Son dakika 3. sayfa: Tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Tarihi eser operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yatağan ilçesinde bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yatağan ilçesinde bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yatağan'da oturan V.Y. ve O.Y. isimli şahısların evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan KOM Şube ekipleri, evde yapılan aramada, 57 adet sikke, 3 ok ucu, 6 bilezik, 3 yüzük, ruhsatsız tabanca, 4 dedektör, patlayıcı madde akü, 15 adet bakır çubuk, 140 adet tarihi eser niteliği taşıyan değerli taş ele geçirdi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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