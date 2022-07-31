Son dakika 3. sayfa: Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobilini Samsun'da şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazara 2 kişi yaralandı.

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İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobilini Samsun'da şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazara 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 39. kilometresi Beylerce mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Kumru ilçesine cenazeye giden Nedim Kocabıyık idaresindeki 16 AHB 999 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü Nedim Kocabıyık (43) ile amcasının oğlu Lokman Kocabıyık (47) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Samsun Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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