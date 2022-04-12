Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Evdeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangında dumandan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde 6 katlı binanın 1. katında Zeynep Tanrıkulu'na ait evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan eşyalar yanarak kullanılmaz hale gelirken, dumandan zehirlenen Nebahat B. isimli kadın ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan yanan evde incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili incelenme başlatıldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title