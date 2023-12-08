Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan son operasyonda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Koyulhisar ilçesinde yapılan operasyonda; 6 şüpheliye ait 8 ayrı adreste yapılan aramalarda 54 gram eroin, 13 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 adet enjektör, 1 adet pürmüz, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Aramalarda 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 98 adet tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 6500 TL,20 Euro suçta kullanılan para ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 6 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerin arzıyla mücadeleye yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin artırılarak aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİVAS