Şişli'de Yol Verme Tartışması Kavgayla Sonuçlandı

Şişli'de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü arasında çıkan kavgada, şahıslardan birisi diğer aracın yanına küfür ve tehditlerle gelerek yumrukla aynasını kırmıştı. Olaya karışan maganda ve yanındaki yakalanırken, şahıslara bin 744 lira idari para cezası uygulandı.

Şişli Darülaceze Caddesi'nde geçtiğimiz ay yaşanan olayda, iki sürücü Hasdal- Okmeydanı güzergahı üzerinde ilerlerken yol verme tartışması yaşamıştı. Bunun üzerine sürücülerden birisi Darülaceze Caddesi'nde diğer sürücünün önünde durarak aracından inmişti. Tartışma yaşadığı sürücünün aracının yanına gelen şahıs, küfür ve tehditlerle camları yumruklamaya başlamıştı.

Tek yumrukla aynayı kırmıştı

Hırsını alamayan şahıs, saldırdığı aracın sol aynasını tek yumrukla kırmıştı. Trafik magandasını çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları güçlükle sakinleştirirken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti. Yaşananlar ise saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansımıştı.

Polis saldırganları yakaladı, ceza uygulandı

Olayla ilgili başlatılan inceleme sonrasında sivil trafik ekipleri, olaya karışan 34 DSF 867 plakalı aracın sürücüsü Ö.F.A ve saldırıyı gerçekleştiren U.S. isimli şahısları gözaltına aldı. Sürücü Ö.F.A.'ya "Aracı hız sınırı altında sürmek", "Saygısızca araç kullanmak" ve "Trafikte duraklama yapmak" maddelerinden toplamda bin 308 lira para cezası uygulandı. Saldırıyı gerçekleştirerek aynayı kıran U.S. isimli şahsa ise "Trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak" maddesinde 436 lira para cezası uygulandı. Şahıslara, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL