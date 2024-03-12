Şırnak'ta Kur'an Okuyan Öğrencilere Yardım Bahanesiyle Dolandırıcılık

Şırnak'ın İdil ilçesinde, Batman ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 2 şahıs, Kur'an okuyan öğrencilere yardım toplama bahanesi ile vatandaşları dolandırmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İdil İlçesine bağlı Uçarlı köyünde, güvenlik ve asayişi sağlamak amacı ile devriye çalışması yürüten jandarma ekipleri, Batman ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan 2 şahıstan şüphelendi. Şahısları takip eden jandarma ekipleri, köylerde evlerden 'Kur'an okuyan çocuklara yardım, fakir çocuklara yardım topluyoruz' diyerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şahıslardan biri alkollü çıktı

Dini inanç duyguları üzerinden vatandaşları dolandıran şahıslardan biri, jandarma ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 1,06 promil alkollü çıktı. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 bin adet matbaada basılmış Nazar Duası, Ayetel Kürsi, Bereket Duası olduğu, ayrıca yapılan araç aranmasında 2 şişe viski, 19 paket kaçak çay, 23 paket sigara, 10 adet cinsel güç arttırıcı hap, 6 adet canlı tavuk ve 1 adet canlı hindi, 3 adet altın renginde boyanmış metal heykelcik, 1 adet toprak su testisi ele geçirilirken şahıslar "Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK