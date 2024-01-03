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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 650 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Türkeli ilçesinde yapılan aramada 650 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkeli Sinop Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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