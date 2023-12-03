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Sinop'ta Silaj Makinesi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

3 Aralık 2023 18:12 Son Güncelleme: 18:14 Abone Ol

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyünde bir kişi, bahçesinde çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptırarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.