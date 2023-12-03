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Sinop'ta Silaj Makinesi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyünde bir kişi, bahçesinde çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptırarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop'ta bahçesinde çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptıran şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.00 sıralarında Erfelek ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyünde meydana geldi. Necdet Maden (61), çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri, yaralı adamı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Necdet Maden, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını kaybetti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erfelek Sinop Maden AFAD Güvenlik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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