Sinop'ta KGYS ve PTS Kurulum ve Modernizasyon Projesi ile Kamera Sayısı Artırılıyor

Sinop'ta, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Kurulum ve Modernizasyon Projesi kapsamında kamera sayısı artırılıyor.

Sinop il genelinde kamu düzeni ve güvenliği ile vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda hizmet vermekte olan KGYS ve PTS alt yapısı genişletiliyor.

KGYS ve PTS Kurulum ve Modernizasyon Projesi kapsamında, ilave kamera sistemleri kurulumuna başlandı. İl genelinde hizmet vermekte olan mevcut kamera sistemleri ile birlikte toplamda 113 KGYS noktasında, 225 sabit kamera, 111 hareketli kamera olmak üzere 336 KGYS kamerası ve 83 PTS kamerası 7/24 hizmet verecek. - SİNOP