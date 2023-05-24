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Sinop'ta kamyonet yol kenarına savruldu: 2 yaralı

Sinop'ta kamyonet yol kenarına savruldu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sinop'ta kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarına savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarına savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ayancık- Sinop karayolu Abalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.'nın kullandığı 52 AAS 002 plakalı kamyonet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu. Kamyonet çalılıklarda yaklaşık 20 metre sürüklenerek durabildi. Kazada şoför ve yan koltukta bulunan A.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol kenarındaki kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayancık Sinop 3. Sayfa Haberler

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