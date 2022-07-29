Sinop'ta jandarmadan yasa dışı kenevir operasyonu - Haberler

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Sinop'ta jandarmadan yasa dışı kenevir operasyonu

Sinop'ta jandarmadan yasa dışı kenevir operasyonu

Sinop'un Erfelek ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye baskın düzenlendi, 88 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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Sinop'un Erfelek ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye baskın düzenlendi, 88 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele operasyonları sürüyor. Erfelek ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen bir kişinin evine baskın düzenlendi. Ekili halde 88 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erfelek Kenevir Sinop 3. Sayfa Haberler

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