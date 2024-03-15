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Sinop'ta Hırsızlık Olayı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sinop'ta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda 3 şüpheli şahıs tespit edildi ve gözaltına alındı. Hırsızlığa konu malzemeler mağdurlara teslim edildi.

Sinop'ta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Sinop Merkez Lala Köyü Sahilkent Mevkii'nde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Merkez ilçe, Lala, Kabalı köyleri ile Erfelek ilçesinde 28 adet güvenlik kamerasından 840 saat görüntünün detaylı izleme ve yapılan araştırmalar neticesinde 1 araç ve 3 şüpheli şahıs tespit edildi, hırsızlığa konu malzemeler Erfelek ilçesi Soğucalı Köyünde bulunarak mağdurlara teslim edildi. Yakalanan 3 şüpheli ise adli mercilerce sevk edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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