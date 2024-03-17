Silivri'de park halindeki ticari araç yanarak demir yığınına döndü

İstanbul Silivri'de park halindeki ticari araç bilinmeyen bir sebeple yanarak demir yığınına döndü.

Olay, dün Silivri Mimarsinan mahallesinde meydana geldi. Sahibinin park ettiği araç bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm aracı kaplayan alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken araç demir yığınına döndü. - İSTANBUL