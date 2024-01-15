Silahlı kavgada kayınpeder öldü, damat ağır yaralandı

KONYA - Konya'da çıkan silahlı kavgada damat ve kayınpederi yaralandı. Hastaneye kaldırılan kayınpeder hayatını kaybederken, damadın ise sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki tek katlı kerpiç evde yaşayan Rıza Renkliışık ile kızıyla ayrılık aşamasında olan damadı Gürcan A. ve evde bulunanlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada silah ateşlendi. Olayda Rıza Renkliışık ve Gürcan A. ateşlenen silahtan çıkan kurşunlara hedef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gürcan A., yakınlarının imkanlarıyla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından Rıza Renkliışık'a yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Renkliışık kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel hastanede tedavi altına alınan Gürcan A. ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerindeki incelemelerin ardından Rıza Renkliışık ve damadı Gürcan A.'nın yaralanmasına neden olan şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.