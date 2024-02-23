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Siirt'te 1.100 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Siirt'te yapılan aramada bir araçta 1.100 paket kaçak sigara bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 1 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Siirt-Eruh kara yolunda bir araçta yapılan kontrolde kaçak olduğu tespit edilen bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siirt Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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