Seyir halindeki tır keskin virajda dönüş alamayınca karayolu trafiğe kapandı

Seyir halinde ilerleyen tır keskin virajda dönüş alamayınca karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Ardahan-Şavşat karayolu Sahara geçidinde seyir halindeki tır çığ gelenler bölgesinde karşısına çıkan keskin virajı dönmek istedi. Bir süre virajda dönmek isteyen tır, bu sırada aracın dorsesinin yol kenarına düşmesi sonucu yolu trafiğe kapattı. Trafik akışının bir süre durduğu Ardahan-Şavşat karayolunda şarampole düşen tırın dorsesi, bir süre sonra şarampolden çıkartıldı.

Bunun üzerine tır yoluna devam ederken kapanan Ardahan-Şavşat karayolu ise tekrar araç trafiğine açıldı. - ARDAHAN