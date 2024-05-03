Seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara - Eskişehir Karayolu, Polatlı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, U.C. (25)'nin kullandığı 06 GC 3647 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak seyir halindeki 06 CDM 452 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da metrelerce savrulup devrildikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motordan fırlayan U.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.