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Seydişehir'de Motosiklet ile Cip Çarpışması Sonucu Ölü

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile cipin çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Marangozlar Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. idaresindeki 42 K 8885 Togg marka cip ile Muammer Özkaldı (74) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muammer Özkaldı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Muammer Özkaldı buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Özkaldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydişehir Motosiklet Konya Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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