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Servis aracı minibüse çarptı: 5 yaralı

Servis aracı minibüse çarptı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta servis aracının minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta servis aracının minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. A.T. idaresindeki 58 S 0053 plakalı Ford marka servis aracı, kavşağa çıktığı sırada A.Ö. idaresindeki 61 VL 978 plakalı Volkswagen marka minibüse yandan çarptı. Kaza sonrası minibüs yan yattı. Serviste yolcu olarak bulunan A.T., minibüste yolcu olarak bulunan Ö.Ö., Y.G., A.G. ve Y.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere yönlendirildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas Ford 3. Sayfa Haberler

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