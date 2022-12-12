Selver hemşire gözyaşları eşliğinde toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Isparta'da eşi tarafından öldürülen hemşire Selver Bulut, Antalya'nın Seril ilçesinde toprağa verildi. Isparta'da eşi tarafından öldürülen hemşire Selver Bulut, Antalya'nın Seril ilçesinde toprağa verildi. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut (48) için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde görevli hemşire Selver Bulut'un cenaze namazına ailesi ve yakınları katılırken, kız kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından Bulut'un cenazesi Dikmen Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Olay, dün sabah saat 04.30 sıralarında Eğirdir'in Sekibağ Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde görevli hemşire Selver Bulut, eşi M.B. tarafından silahla vuruldu. 2 çocuk annesi Bulut olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı koca yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eğirdir Antalya Isparta 3. Sayfa Haberler

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