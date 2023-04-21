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Selendi'de trafik ekiplerinden 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' uygulaması

Selendi'de trafik ekiplerinden 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' uygulaması

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde trafik ekipleri, 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' sloganıyla sürücüleri uyararak bayramlarını kutladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde trafik ekipleri, 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' sloganıyla sürücüleri uyararak bayramlarını kutladı.

Selendi ilçe genelinde trafik polisleri ve jandarma trafik timleri, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' sloganıyla ilçeye gelen araç sürücülerinin bayramını kutlayarak kurallar konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülerin rahat, huzurlu ve kazasız bir şekilde bayram seyahatlerini yapabilmeleri için uyarılarda bulunurken, bayramlarını da kutladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı Jandarma Selendi Manisa 3. Sayfa Haberler

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