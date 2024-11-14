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Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı

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Yüksek kâr vaadiyle ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nu dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan, duruşma öncesi mahkemeye 27 sayfalık mektup gönderdi. Erzan, mektubunda Arda Turan'ı suçladı ve tahliyesini talep etti.

Yüksek kâr vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve bugün yeniden mahkemeye çıkacak olan Seçil Erzan, mahkeme başkanına 27 sayfalık mektup gönderdi.

ARDA TURAN'I SUÇLADI

Erzan, duruşma öncesi mahkemeye mektup yazdı, Arda Turan'ı suçladı, "Mağdurum" deyip tahliyesini istedi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından paylaştığı mektuba göreErzan, mektubunda Arda Turan, "Yıllarca mevduat için çok sık aradığımı, ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır" ifadeleri yer aldı.

Erzan, Volkan Bahçekapılı hakkında ise "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar da faiz talep ederek, 'şahsi borcum ödenecektir' yazısı almıştır" dedi.

Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı

Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı

Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı

Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı

Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı

Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı
Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTurkuaz Türk:

arda Büyük tokata geldin arda GS li deel min beter ol

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Türkiyede suclumu var? Kim olursa olsun herkez sucu olmadigindan dolayi tahliyesini talep ediyor.

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