Seçil Erzan, mahkemeye 27 sayfalık mektup yazıp Arda Turan'ı suçladı

Yüksek kâr vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve bugün yeniden mahkemeye çıkacak olan Seçil Erzan, mahkeme başkanına 27 sayfalık mektup gönderdi.

ARDA TURAN'I SUÇLADI

Erzan, duruşma öncesi mahkemeye mektup yazdı, Arda Turan'ı suçladı, "Mağdurum" deyip tahliyesini istedi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından paylaştığı mektuba göreErzan, mektubunda Arda Turan, "Yıllarca mevduat için çok sık aradığımı, ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır" ifadeleri yer aldı.

Erzan, Volkan Bahçekapılı hakkında ise "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar da faiz talep ederek, 'şahsi borcum ödenecektir' yazısı almıştır" dedi.