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Satırla bir kişiyi yaralayan kasap gözaltına alındı

Satırla bir kişiyi yaralayan kasap gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada satırla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen kasap, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada satırla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen kasap, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Vatan Caddesi'nde 11 Mayıs gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kasap C.Ö. (33) ile M.Ö. (22) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.Ö., satırla M.Ö.'yü sol kol bilek kısmından yaraladı. Damar kesisi sonucu hastaneye kaldırılan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan C.Ö., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vatan Caddesi Atakum Samsun 3. Sayfa Haberler

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