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Sarp arazide devam eden yangın kısmen kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Sarp arazide devam eden yangın kısmen kontrol altına alındı

Denizli'de araçla ulaşımın olmadığı sarp bölgede çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Denizli'de araçla ulaşımın olmadığı sarp bölgede çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Gündüz dumanların kapladığı bölgede devam eden yangından yükselen alevler karanlığı aydınlattı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, geçen 5 saatin ardından kısmen kontrol altına alındı.

Araçla ulaşımın olmadığı bölgede devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için çok sayıda orman işçisi, zorlu arazi koşullarına rağmen bölgedeki çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Tırmıklarla yangının önünü çeviren ekipler, yanan ağaçları da devirerek alevlerin önünü kesiyor.

Gündüz dumanların kapladığı bölgede devam eden yangından yükselen alevler karanlığı aydınlatıyor. Rüzgar ve zorlu arazi koşullarına rağmen devam eden çalışmalara, kırsal mahalle sakinleri de destek veriyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Başkarcı Denizli 3. Sayfa Haberler

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