Sarıyer'deki Okullarda Trafik Denetimi

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte trafik ekipleri, Sarıyer'de bulunan okulların çevrelerindeki denetimlerine devam etti. Gerçekleştirilen denetimde şüpheli görülen 250 araç ve 510 şahıs kontrol edildi.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte trafik ekiplerinin Sarıyer'de bulunan okulların çevresindeki denetimleri devam etti. Maslak'ta sabah 07.30-09.30 saatleri arasında okul servislerinin trafik kurallarına uyup uymadığı incelenirken, mobil okul timleri tarafından ise gün boyunca Sarıyer İlkokulu, İstinye Anadolu Lisesi gibi stratejik noktalarda bulunan 8 okulun önlerinde ve çevresinde denetim gerçekleştirildi. 250 aracın tek tek durdurulduğu denetimde sürücülerin, ehliyetleri ve kimlikleri kontrol edildi. Şüpheli görülen 510 kişinin üzeri aranarak Genel Bilgi Taraması'ndan geçirildi. Ayrıca okul çevrelerinde bulunan umuma açık yerler, park ve bahçeler, internet kafeler, oyun ve nargile salonları gibi eğlence yerleri de yine mobil ekiplerce denetlendi. - İSTANBUL