Sarıgöl'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramada araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği Suç araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada 88.7 gram kristal maddesi, 1 adet uyuşturucuda kullanılan aparat ile 1 adet hassas terazi ve 8 bin 325 TL para ele geçirildi.

T.D., M.D. ve H.D. adlı kişiler poliste alınan ifadelerinin ardından Sarıgöl Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sonunda T.D, M.C. adlı kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.D adlı kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa