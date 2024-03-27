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Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 7 gözaltı

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Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 7 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü PKK/ Ypg üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 2 adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Arama yapılan adreslerde, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ile 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 86 mermi ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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