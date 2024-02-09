Şanlıurfa'da kumar operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüş Kuşak Mahallesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynattığı belirlenen iş yeri sahibi ve 4 kişi gözaltına alındı. 13 kişiye ise ceza uygulandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüş Kuşak Mahallesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynattığı belirlenen iş yeri sahibi H.S., N.E., N.E., M.S. ve K.V. gözaltına alındı. Kumar oynayan 13 kişiye ise 83 bin 535 lira ceza uygulandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA