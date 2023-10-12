Şanlıurfa'da Arkadaş Cinayeti Barışla Sonuçlandı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan arkadaş cinayeti kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Ağustosta kırsal Diktepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. Gece saatlerinde çalıştığı dinlenme tesisindeki işinden çıkan idris Kaya, motosikletiyle Çoğan kırsal Mahallesi'ndeki evine giderken silahla vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, arkadaşı Süleyman Ş.'yi motosikletine bindirip tesisten ayrıldığını belirledi. Gözaltına alınan Süleyman Ş., karakola götürüldü. Uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu gerekçesiyle arkadaşını neden öldürdüğünü hatırlamadığını söyleyen Süleyman Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin kan davasına dönüşmemesi için Birecik Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, İlçe Birecik Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Ertan Uzer, kanaat önderleri Alkan Kayabaşı ve Bekir Karayılan yoğun bir çaba sarf etti. Her iki ailenin büyükleriyle görüşerek bir araya gelmeleri sağlandı. Bir düğün salonunda bir araya gelen taraflar, dualar eşliğinde el sıkışıp barış yemini etti.

Salondaki kalabalığa seslenen Birecik Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, "Bu güzel günde bir arada bulunuyoruz. Barışa vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi.

Husumetin devam etmemesi için araya girdiklerini söyleyen Alkan Kayabaşı, "İki ay önce Kaya ve Şahin ailesi arasında tatsız bir olay yaşandı. Bu husumetin devam etmemesi için, bir daha yaşanmaması için biz araya girdik. Bizi kırmadıkları için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kavganın barışla sonuçlandığını söyleyen Bekir Karayılan, "İki ay önce iki aile arasında çıkan kavga bu gün barışla sonuçlandı. Her iki aileye ayrı ayrı teşekkür ederim ve katılan bütün arkadaşlarımıza, bu görevi alan herkesi saygıyla selamlıyorum. İki aileye de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Barış ve sulhtan yana olmak gerektiğini belirten AK Parti Birecik İlçe Başkanı Halil Yavuz, "Şahin ve Kaya ailelerinin barış organizasyonlarını gerçekleştirdik. Barış kararı veren her iki aileyi tebrik ediyorum. Barıştan, sulhtan yana olmak lazım" diye konuştu. - ŞANLIURFA