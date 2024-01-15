Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de TEM Otoyolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sırlarında İstanbul Sancaktepe ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sinan B. hakimiyetindeki 34 DAF 464 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerle çarptı. Olayın ardından arkada seyir halindeki dört otomobil de kazaya karıştı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL