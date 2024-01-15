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Sancaktepe'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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İstanbul Sancaktepe'de TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe'de TEM Otoyolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sırlarında İstanbul Sancaktepe ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sinan B. hakimiyetindeki 34 DAF 464 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerle çarptı. Olayın ardından arkada seyir halindeki dört otomobil de kazaya karıştı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sancaktepe Ankara İtfaiye Hastane İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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