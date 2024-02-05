Samsun Şehir Hastanesi Şantiyesinde Yangın Çıktı

Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinde bulunan yatakhane, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Samsun'da yapımı devam eden bin 103 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi şantiyesinde meydana geldi. Şantiye alanında işçilerin kaldığı yatakhanede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Maddi zararla atlatılan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN