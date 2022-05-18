Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

Samsun'da ocakta unutulan tencereden çıkan duman paniğe yol açtı.

Samsun'da ocakta unutulan tencereden çıkan duman paniğe yol açtı. Ufak çaplı yangında yaşlı çift dumandan etkilendi.

Yangın, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Cingöz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa (71) ve Emine Ö.(68) çiftinin evlerinin mutfağında tencereden yangın çıktı. Evin penceresinden çıkan dumanı gören vatandaşlar 112 itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangından çıkan dumandan ise yaşlı çift etkilendi. Mustafa Ö. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılırken, durumu iyi olan Emine Ö.'ye ise çevredeki vatandaşlar ayran ikram etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, İlkadım, Yangın, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title