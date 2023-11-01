Samsun'da Vale Saldırısı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

SAMSUN'da husumetli tarafından sırtından vurulan vale Y.Ö.'nün (23) yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 29 Ekim akşam saatlerinde Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre; mekanda valelik yapan Y.Ö.'ye, otomobilleri ile gelen husumetlileri K.Y. (19), S.T.(21) ve U.B. (21) tarafından tabanca ile ateş açıldı. Sırtından vurulup, ağır yaralanan Y.Ö. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Çalışma başlatan polis, S.T.'yi Samsun'da, K.Y. ve U.B.'yi de Ordu'nun Ünye ilçesinde yakaladı. Y.Ö.'nün hayati tehliye atlattığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)