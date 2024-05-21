Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları takip sonucu uyuşturucu madde sattığını tespit ettikleri M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN