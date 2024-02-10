Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karakolu 32. kilometresi Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Ö. idaresindeki 55 E 0014 plakalı otomobil, İsmail Cantürk yönetimindeki 55 LV 383 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri İsmail Cantürk (74) ve Tuncay Ö. ile İsmail B., Hacer D., Cemile Ö. ve İremnur Ö. yaralandı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü İsmail Cantürk ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN