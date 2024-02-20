Samsun'da Silahla Havaya Ateş Açan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da meskün mahalde silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen 2 kişi, jandarmanın takibi sonucu tabanca ve tüfeklerle yakalandılar.

Olay, Samsun'un Vezirköprü İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meskun mahalde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yaptı. Olayla ilgili M.S. ve M.A. isimli şahısların havaya ateş ettiği tespit edildi. Jandarmanın operasyonu sonucu 2 şahıs, 2 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ile yakalandılar. - SAMSUN