Samsun'da Silah Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde silah kaçakçılığı şüphelisi bir şahıs kahvehanede oyun oynadığı esnada gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Yakakent ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle şüpheli N.Ş.'yi bir kahvehanede oyun oynadığı esnada yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet bıçak, ikametinde ise çeşitli bölmelere zulalanmış vaziyette 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet sustalı bıçak, 101 adet tabanca fişeği ve 48 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ş., Yakakent İlçe Emniyet Amirliğinde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN