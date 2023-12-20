Samsun'da Narkotik-Asayiş Uygulaması: Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından yapılan narkotik-asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 2 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, trafik cezası da uygulandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından narkotik-asayiş uygulaması düzenlendi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan narkotik-asayiş uygulamasında 1.7 gram tütün ile karışık esrar maddesi, 1 adet PAYP, 0.1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet radar tespit cihazı, 1 adet çarşaf diye tabir edilen sarma kağıdı ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 8 bin 190 TL de trafik cezası uygulandı. - SAMSUN