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Samsun'da Narkotik-Asayiş Uygulaması: Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

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Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından yapılan narkotik-asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 2 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, trafik cezası da uygulandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından narkotik-asayiş uygulaması düzenlendi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan narkotik-asayiş uygulamasında 1.7 gram tütün ile karışık esrar maddesi, 1 adet PAYP, 0.1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet radar tespit cihazı, 1 adet çarşaf diye tabir edilen sarma kağıdı ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 8 bin 190 TL de trafik cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakakent Narkotik Samsun Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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