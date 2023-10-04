Samsun'da Kızılırmak Nehri yanında bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri yanında bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde silah bulunmazken, şahsın isminin Murat Bakar olduğu öğrenildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri yanında bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Çetinkaya Mahallesi Kızılırmak Nehri Sedde Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yoldan geçen bir vatandaş, park halinde bulunan 55 ALF 980 plakalı otomobilin önünde bir kişinin yerde yattığını gördü. Vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede erkek şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde silah bulunmazken, şahsın isminin Murat Bakar olduğu öğrenildi.

Jandarma olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN