Samsun'da Kaçak Tütün Mamulleri Ele Geçirildi

Samsun'da genel güvenliği tehlikeye düşüren şahsın ikametinde yapılan aramada kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden genel güvenliği kasten tehlikeye düşüren görüntüler paylaştığı tespit edilen bir kişinin ikametinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramalarda 9 bin 400 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 18 bin kutu bandrolsüz boş makaron, 3 bin 620 paketlenmiş halde doldurulmuş makaron, 1 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 1 adet manuel tütün sarma makinesi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN