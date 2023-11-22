Samsun'da Darbedildiği Kişiyi Pompalı Tüfekle Vuran Şüpheli Yakalandı

Samsun'da daha önce darbedildiği kişiyi pompalı tüfekle bacaklarından vurup yaralayan B.S. (19), gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'da daha önce darp edildiği kişiyi pompalı tüfekle her iki bacağından vurarak yaralayan B.S.(19), gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 Kasım'da husumetlisi T.O.(17) ve arkadaşları tarafından darbedilen B.S., dün gece T.O.'yu Akagündüz Caddesi üzerinde pompalı tüfekle her iki bacağından vurarak yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.